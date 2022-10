Man City heeft Haaland niet nodig om te vieren: schitterende vrije trap van Kevin De Bruyne zorgt voor driepunter tegen Leicester

De Foxes, met Wout Faes, Timothy Castagne en Youri Tielemans in de basis, haalden in eigen huis nog zonder kleerscheuren de rust tegen de regerende landskampioen, dat het voor de eerste keer zonder zijn geblesseerde en zieke Noorse prijsschutter Erling Haaland moest zien te rooien.

De Citizens hadden aan het begin van de tweede helft de magie van De Bruyne nodig om het openingsdoelpunt te forceren. De draaischijf krulde in de 49e minuut een vrije trap via de paal in doel en scoorde op die manier zijn 25e Premier League-goal van buiten het strafschopgebied. Een handvol minuten later haalde City opgelucht adem toen een bal op de slof van Tielemans via de vingertoppen van Ederson uiteenspatte op de dwarsligger. Dichter kwam de gastheer, waar Dennis Praet aan de bank gekluisterd bleef, nadien niet meer.

In de tussenstand van de Engelse eerste klasse nemen De Bruyne en co met 29 punten minstens voor één dag de leidersplaats over van Arsenal. Leicester blijft met 11 punten op de zeventiende plaats maar net boven de degradatiestreep bengelen.