Trainer Carlo Ancelotti reageert op kritiek van Thibaut Courtois na nederlaag Real:“Soms leer je meer van één nederlaag dan van tien overwinningen op rij”

Zondag komt Real in La Liga in actie tegen Girona. Dat zal het, net zoals in de Champions League tegen Leipzig, doen zonder Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, die zich nog steeds niet helemaal fit voelt. Al was dat niet het voornaamste gespreksonderwerp tijdens de persconferentie van Carlo Ancelotti. De aanwezige journalisten vroegen de Italiaanse trainer wat hij van de kritiek van Courtois vond.

“Wat Thibaut zei, leek me geen felle kritiek. Hij zei dat we agressiever en geconcentreerder moesten zijn. Het was eerlijk en naar mijn aanvoelen geen felle kritiek. Soms leer je meer van één nederlaag dan van tien overwinningen op rij”, aldus Ancelotti, die dinsdag na de match nog had aangegeven dat het zijn ploeg niet ontbrak aan mentaliteit.

Voor de thuismatch tegen laagvlieger Girona hoopt Ancelotti dan ook dat Real van bij het begin gefocust is. “Je moet die match voorbereiden alsof het je laatste wedstrijd is, alsof je geen voordeel hebt. Soms is het in deze fase van het seizoen, wanneer je om de drie dagen speelt, moeilijker om fysiek te herstellen en altijd een hoge motivatie te hebben.”

Daarnaast werd Ancelotti ook bevraagd over eventuele transfers in januari. Maar daarin was de Italiaan duidelijk. “Aankopen in januari? Nee, daar zijn we niet in geïnteresseerd. De selectie zal tot het einde van het seizoen behouden blijven.” Dat kunnen we als bevredigend nieuws voor Eden Hazard beschouwen. Toch zeker omdat er zo geen extra rechtstreekse concurrent voor hem komt opdoemen.