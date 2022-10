“Onmogelijk”: Nederlandse topdarter lijkt niet in z’n eigen kunnen te geloven, maar verbaast dan met briljante worp op EK

Zaterdag is dag drie van het EK darts in Dortmund, met Dimitri Van den Bergh (PDC 13) tegen Ross Smith (PDC 28) in de avondsessie. Vincent van der Voort (PDC 27) en Danny Noppert (PDC 11) vochten in de namiddag al een duel uit voor een plek bij de beste acht. Daarbij zorgde de ‘Dutch Destroyer’ voor een opmerkelijk moment.

Hij keek bij een 0-1 achterstand tegen een break aan en mocht eigenlijk niet falen op 135 aangezien Noppert drie pijlen voor 104 had. Van der Voort wilde het doen via de bullseye, maar gooide in de 25 in plaats van de 50. Op naar trippel 20, waarna de Nederlander nog 50 overhad. Van der Voort moest dus de bullseye raken, maar zijn eerste pijl stak danig in de weg. “Onmogelijk” mompelde hij in het Engels tegen zichzelf, om dan toch zijn kans te wagen… Bingo!

De beelden: