Denise Betsema heeft lang taaie klant aan Van der Heijden, maar rijdt finaal alle concurrentes er vlot af in Superprestige Ruddervoorde

Grote afwezigen voor de start van de Superprestigecross in Ruddervoorde waren Lucinda Brand en Fem van Empel. Brand is er wegens een breuk in haar middenhandsbeentje niet bij, Van Empel sloeg deze cross bewust over met het oog van de Wereldbeker van zondag.

Zo zagen dames als Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Inge van der Heijden en Annemarie Worst hun kansen op een zege sterk groeien. Het waren de eerste drie die het tempo gingen bepalen op kop van de cross. Van der Heijden moest pas bij het begin van de tweede ronde het commando even aan Betsema laten. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal trok stevig door omdat ze achtervolgers als Alvarado en Worst er zo snel mogelijk af wilde. Dat lukte bij elke meter meer en meer. Van der Heijden op haar beurt gaf geen krimp en bleef wel in het wiel geplakt.

Betsema en Van der Heijden leken onder elkaar te gaan uitmaken wie de zege zou pakken. Maar in de laatste ronde moest Van der Heijden een gat laten. Denise Betsema bleef gezwind doorrijden en kwam solo aan in Ruddervoorde. Net als vorig jaar boekt ze in Ruddervoorde een zege. Ze is meteen ook de eerste leidster in de Superprestige.

Betsema kijkt na zege vooruit: “Ik heb het EK alvast aangestipt”

“In de laatste drie wedstrijden (Waterloo, Fayetteville en Tabor, red.) viel ik telkens net naast het podium. Vandaag maakt dit allemaal goed en de overwinning is een opsteker voor mijn moraal”, begon Betsema na afloop. “Ik vond hier een parcours dat echt naar mijn zin is. Ik heb dit jaar ietwat meer gepiekt naar de kampioenschappen. Vandaar wellicht mijn mindere start bij de eerste crossen. Ik heb enorm veel zin in Namen waar volgende week het Europees kampioenschap gereden wordt. Ik kon me vandaag ook wat sparen op het einde van de cross.”

Er breekt een druk programma aan voor de rensters. Morgen/zondag is er al de Wereldbekercross van Maasmechelen, dinsdag de Koppenbergcross en vervolgens het EK in Namen.

“Dat EK heb ik als doel aangestipt”, gaf Betsema aan. “Daar wil ik eindelijk eens een trui pakken. Ik weet dat het heel moeilijk zal zijn maar daar ga ik wel voor. Daarom ook legde ik de focus iets later op het seizoen. Deze zege in Ruddervoorde is hopelijk de opstap naar een mooie week met als afsluiter het Europees kampioenschap.”

Janssens, Van Den Boer en Lippens winnen de jeugdreeksen

Voor aanvang van de vrouwen- en mannencross in Ruddervoorde werkten zaterdag ook de jeugdreeksen hun Superprestigewedstrijd af. Bij de junioren ging de zege naar Willem Janssens. Arthur Van Den Boer was de beste bij de tweedejaarsnieuwelingen. Brent Lippens zegevierde bij de eerstejaarsnieuwelingen.

Bij de junioren draaide de wedstrijd uit op een sprint met vier. Willem Janssens zette die van ver in en haalde het met een kleine voorgift respectievelijk voor Sil De Brauwere en Stan Van Grieken. Lars Van Loocke viel net naast het podium.

Arthur Van Den Boer (AA Drink Young Lions) haalde het afgescheiden bij de tweedejaarsnieuwelingen. Mathias De Keersmaeker legde beslag op de tweede plaats, voor Keano Geens.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen troefde Brent Lippens (Bert Containers-Doltcini) Len Geerts af na een sprint met twee. In de spurt voor de derde plaats hield Giel Lejeune nog net Dima Roels af.