Afscheid van Jessy (24), die stierf op citytrip in Rome: “De wereld om me heen is helemaal leeg nu”

Steevast die glimlach. Op de meer dan honderd foto’s die de honderden aanwezigen in het crematorium van Kortrijk zaterdagochtend te zien kregen, komt de glimlach van Jessy Dewildeman (24) altijd terug. Of ze nu in Ibiza op het strand zat; ergens in Kortrijk of Antwerpen in een discotheek met een drankje in de hand; of in het park van thuisbasis Wevelgem. De blonde huishoudhulp die stiekem een opleiding tot cipier wilde beginnen, straalde levenslust uit. Op de dansvloer, op haar vele filmpjes op sociale media, in het leven tout court. Een leven zonder relatief veel zorgen.

Haar broer Jason roemde tijdens de ceremonie haar positieve wereldbeeld en benadrukte wat ook haar beste vriendinnen zeiden: dat zijn zus hield van reizen, van nieuwe plekken en culturen ontdekken. Van vrienden bijstaan die het moeilijk hadden tijdens corona. Dat ze net op reis het leven liet bij een tragisch verkeersongeval maakt het des te wranger. “Net toen ze anderen wilde helpen”, klonk het.

Jessy De Wildeman (24) hield van dansen, uitgaan, met vriendinnen op vakantie gaan.

Citytrip

Samen met kokkin Wibe Bijls (26) - haar uitvaart volgt later vandaag - was ze drie weken op citytrip in de Italiaanse hoofdstad. Een reis die ze cadeau had gekregen van iemand waar ze ging poetsen. De twee vriendinnen waren onderweg in een taxi toen ze op de ring van Rome wilden assisteren bij een verkeersongeval. Waarna ze door een chauffeur, onder invloed van drank en drugs, van de sokken werden gereden. Waarna de man haast zonder omkijken op de vlucht sloeg. Intussen zit hij in de cel.

De precieze omstandigheden van het ongeval blijven onduidelijk. Dat aspect kwam tijdens de uitvaart niet aan bod. “Jesske, voorzichtig zijn in Rome hé, dat zeiden we nog tegen haar”, sprak een boezemvriendin.

Jessy met haar moeder Evelyne.

Kleine wervelwind

Moeder Evelyne liet een emotionele brief voorlezen waarin ze haar dochter prees als een jonge vrouw met pit, een kleine wervelwind die door iedereen geliefd was. “De wereld om me heen is helemaal leeg nu. Je keek zo uit naar Rome en stuurde me nog dat je veilig geland was. Volgend jaar zouden we in Canada een deel van onze familie bezoeken. Nu rest alleen nog maar pijn en gemis.”

Haar vriendinnen schetsten het beeld van een jonge vrouw die hield van tripjes, van fitness, van Tiktok, van dieren en uiterst vrolijk in het leven stond. De meeste vriendinnen waren ook goed bevriend met Wibe Bijls, het andere slachtoffer. Hen wacht deze namiddag een tweede emotionele uitvaart.