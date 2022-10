CD&V veegt voorstel van Demir voor nieuw Mestactieplan van tafel: “Dit is geen basis voor gesprek”

CD&V heeft het eerste voorstel voor een nieuw Mestactieplan meteen van tafel geveegd. “Dit voorstel is geen basis voor gesprek”, zo reageerde minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) zaterdag. “Met dit voorstel gaat een groot deel van onze eigen Vlaamse voedselproductie op de schop.”

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil tegen het einde van het jaar een zevende mestactieplan (MAP7) klaar hebben, omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen ondermaats is. Een eerste voorstel, waarover de regering de komende weken onderhandelt en dat De Tijd kon inkijken, omvat strenge regels voor bemesting in de landbouw.

De landbouworganisaties reageerden zaterdagochtend al boos op het voorstel, en ook coalitiepartner CD&V reageert nu afwijzend. “Dit voorstel is geen basis voor gesprek”, zegt minister Brouns. “Met dit voorstel gaat een groot deel van onze eigen Vlaamse voedselproductie op de schop. We moeten tot een gedragen voorstel komen, waarbij we rekening houden met de vooropgestelde doelen inzake waterkwaliteit en een duurzame voedselproductie.”

Brouns hamert erop dat het mestbeleid moet uitgetekend worden met alle betrokken partners op het terrein. “Dat is zeer belangrijk in dit dossier, aangezien de gevolgen op het terrein vaak zeer ingrijpend zijn”, stelt hij. Samen moet gezocht worden naar “een werkbaar en resultaatgericht plan, waarbij er rekening wordt gehouden met de vooropgestelde doelen inzake waterkwaliteit én de rentabiliteit van onze land- en tuinbouw”.

Eind november organiseert Brouns een voedseltop naar aanleiding van de voorstelling van de Vlaamse voedselstrategie. “Daar focussen we vooral op duurzaam voedsel van bij ons. Met de plannen die nu voorliggen, lijkt ons dit moeilijk realiseerbaar. Zo zou met deze voorstellen het areaal aardappelen met 80 procent dalen, wat vervolgens prijsstijgingen en meer import teweegbrengt. Dat is wat ons betreft geen duurzame voedselstrategie”, aldus de CD&V’er.