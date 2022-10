‘Laat die regenboogkleuren zien’: Nederlandse prutst wat aan de trui van Sanne Cant voor start in Ruddervoorde

Zaterdag wordt in Ruddervoorde de eerste manche van de Superprestige gereden. Belgisch kampioene Sanne Cant stond bij de vrouwen, uiteraard, op de eerste rij. Maar voor het licht op groen ging, kreeg ze nog wat advies van Inge van der Heijden. De Nederlandse maande Cant aan om haar mouwtjes in de regenboogkleuren - als ex-wereldkampioene - toch wat strakker te trekken. Cant moest er wel om lachen, maar trok vervolgens zelf haar linkermouw ook naar beneden.