Wilrijk

In de Pieter van Passenstraat is zaterdagochtend een zwaar explosief tot ontploffing gebracht. De woning van een 90-jarige vrouw liep daarbij ernstige schade op. De buurtbewoners zijn ontzet door de aanslag: “Het is de vriendelijkste en meest onschuldige bewoonster van heel de straat. Dit moet een vergissing zijn”, klinkt het.