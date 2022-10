Soldaat rijdt met vrachtwagen in op groep rekruten op Russische legerbasis: twee doden en elf gewonden

Een Russische soldaat heeft donderdag een groep rekruten omvergereden op een legerbasis in Mirny, in het noordwesten van Rusland. Dat melden Russische media. Er vielen zeker twee doden, elf rekruten raakten gewond.

Israpil Abkherdilayev, een 22-jarige beroepssoldaat, reed donderdag omstreeks 19 uur met een KamAZ-vrachtwagen in op een groep rekruten. Eén rekruut overleed ter plekke, een tweede overleed later in het ziekenhuis. Elf anderen raakten gewond, en werden overgebracht naar een militair ziekenhuis.

Er werd een onderzoek geopend, maar de Russische overheid geeft geen verdere commentaar op het incident.