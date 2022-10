“Rusland dwingt inwoners van bezette Oekraïense regio om Russisch staatsburger te worden”

De regio Zaporizja werd eind september formeel geannexeerd door Rusland, na – volgens internationale instellingen geheel onbetrouwbare – volksraadplegingen. Toch zou een meerderheid van de lokale bevolking volgens de burgemeester in augustus geweigerd hebben om Russische paspoorten te aanvaarden.

“Vanaf 30 oktober (zondag, red.) zullen alle inwoners van de veroverde nederzettingen in de regio Zaporizja daarom automatisch Russische staatsburgers worden”, aldus Fedorov. Volgens de burgemeester is de beslissing ook een stap in de richting van een mobilisatie van de inwoners van Zaporizja voor het Russische leger. “Het doel van de bezetters is simpel: intimideren”, aldus Fedorov.