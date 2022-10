Rusland roept VS op om kernwapens weg te halen uit bevriende landen (zoals België)

Het is een publiek geheim dat ook op de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel Amerikaanse kernwapens liggen. — © Marc Herremans

De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten heeft dat land opgeroepen om de kernwapens die het heeft gestationeerd in andere landen daar weg te halen. Dat meldt het Russische persbureau Tass. Ook België zou dergelijke wapens herbergen.

“In deze tijden van spanningen en verhoogde risico’s hebben nucleaire staten een speciale verantwoordelijkheid om escalatie te voorkomen”, aldus Anatoly Antonov. “Daarom roep ik Washington nogmaals op om alle nucleaire wapens die in het buitenland staan, terug te brengen naar zijn nationale grondgebied.”

“Al onze tactische kernwapens zijn opgeslagen in gecentraliseerde faciliteiten in Rusland, en kunnen geen bedreiging vormen voor de Verenigde Staten”, benadrukt Antonov. “De Amerikaanse wapens worden echter ingezet in Europese landen, met korte vluchttijden naar de Russische grens.”

Gezamenlijke oefeningen

De Russen willen dat de Verenigde Staten ook hun overzeese infrastructuur voor de opslag van kernwapens ontmantelen, en afzien van oefeningen voor het gebruik van dergelijke wapens waarbij troepen uit niet-nucleaire landen betrokken zijn. Volgens Rusland zijn die ‘gezamenlijke nucleaire missies’ van de VS en andere NAVO-landen in strijd met de basisprincipes van eerder gesloten kernwapenverdragen.

Volgens de NAVO zijn dergelijke oefeningen echter niet specifiek gericht tegen Rusland.

Nieuwe kernbommen

De oproep van Antonov is vermoedelijk een reactie op het nieuws dat de VS – gezien de huidige geopolitieke spanningen – haast zouden willen maken met de vernieuwing van hun kernwapenarsenaal in Europa.