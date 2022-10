Sorry Liverpool-fans, maar ‘You’ll Never Walk Alone’ was nog nooit zo pakkend als tijdens de kür van deze Japanse kunstschaatsers

In Montréal wordt deze week ‘Skate Canada’ afgewerkt, een toptoernooi in het kunstschaatsen. Daarbij liet het Japanse duo Riku Miura en Ryuichi Kihara een fantastische kür zien bij de paren. Op de tonen van You’ll Never Walk Alone veroverden ze de eerste plaats. De fans van Liverpool, die het iconische liedje voor elke match zingen, zullen ongetwijfeld trots zijn.