Zwemicoon Federica Pellegrini merkt dat haar lichaam is veranderd na pensioen: “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik mijn borsten zag”

De 34-jarige Italiaanse is een grootheid in het zwemmen. Ze won zowat alles wat er te winnen valt, van olympisch goud tot wereldtitels. Pellegrini werd ook de eerste ooit die zich plaatste voor vijf opeenvolgende Olympisch Spelen, zijden op de 200 meter vrije slag. Op dat nummer heeft ze al sinds 2009 het wereldrecord op haar naam staan.

Eind november 2021 zwom Pellegrini haar laatste profwedstrijd, in Riccione. Enkele weken daarvoor kondigde ze aan te gaan trouwen met haar coach, Matteo Giunta. Afgelopen zomer traden de twee in het huwelijksbootje. Dat deed de Italiaanse letterlijk, zijnde in Venetië.

© ISOPIX

Intussen is Pellegrini dus al bijna een jaar met pensioen en sindsdien heeft ze gemerkt dat haar lichaam aan het veranderen is, ondanks dat ze nog steeds regelmatig zwemt en aan fitness doet.

“Ik was bang dat mijn stofwisseling van de ene op de andere dag drastisch zou veranderen”, aldus de Italiaanse in het weekblad Grazia. “Maar mijn lichaam heeft zich enorm aangepast. Door minder te bewegen, nam ook de honger af. Daardoor is mijn gewicht zowat gelijk gebleven. Maar het is één ding om elke dag te trainen plus drie keer per week naar de fitness te gaan en tien keer alles te geven in het water. Het is toch iets anders om het twee tot drie keer per week te doen of wanneer je kunt. Mijn lichaam is veranderd vanuit qua spiermassa.”

En dat heeft zo zijn gevolgen. “Langer trainen in de fitness en daardoor niet langer constant met mijn armen in het water te gaan draaien… Ik was verbaasd wat voor het effect het had. Op een gegeven moment begonnen mijn borsten ronder te worden. Ik viel bijna van mijn stoel! Daarom dat ik tegenwoordig een experiment doe. Ik train elke dag om te zien of mijn lichaam reageert zoals het ooit deed en hoeveel het in twee weken kan veranderen.”

