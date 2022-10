Remco Evenepoel, Wout van Aert én Lotte Kopecky behoren tot de genomineerden voor prestigieuze Velo d’Or

Remco Evenepoel reed een schitterend najaar met winst in de Clasica San Sebastian, de Ronde van Spanje en als kers op de taart de WK-wegrit in het Australische Wollongong. In het voorjaar won hij ook al Luik-Bastenaken-Luik. Wout van Aert schreef op indrukwekkende wijze drie ritten en het puntenklassement in de Tour de France op zijn naam. Hij pakte ook de zege in onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en de E3.

Lotte Kopecky van haar kant toonde zich de beste in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Op de piste deed ze er nog twee wereldtitels en twee Europese titels bij.

© BELGA

Evenepoel en Van Aert krijgen in hun strijd voor de prijs af te rekenen met grote concurrentie. De Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard, de Australische Giro-winnaar Jai Hindley, de Italiaanse werelduurrecordhouder Filippo Ganna en de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic zijn ook genomineerd. Pogacar won vorig jaar de prijs. De Nederlanders Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle en pistekampioen Harrie Lavreysen en de Brit Geraint Thomas vervolledigen het lijstje. Met Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) en Philippe Gilbert (2011) prijken er drie landgenoten op de erelijst van de Velo d’Or.

Bij de vrouwen lijkt er met de Nederlandse Annemiek van Vleuten maar een topfavoriete. Met de Italiaanse vrouwen Elisa Balsamo, Marta Cavalli en Elisa Longo Borghini, de Françaises Pauline Ferrand-Prevot, Audrey Cordon-Ragot, Mathilde Gros en Juliette Labous, de Deense Cecilie Uttrup Ludwig, de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio en de Nederlandse vrouwen Lorena Wiebes, Marianne Vos en Demi Vollering is er nog meer concurrentie voor Lotte Kopecky. Het is de eerste keer dat de organisatie een Velo d’Or voor vrouwen zal uitreiken.