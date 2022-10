Leicester-Belgen moeten Erling Haaland niet vrezen: Noor mist wegens ziekte voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd

Manchester City treft zaterdagmiddag, vanaf 13u30, Leicester City in de Premier League. De Citizens doen dat zonder Erling Haaland. De 22-jarige Noorse aanvaller is ziek en mist zo zijn eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen.

City-coach Pep Guardiola maakte vrijdag op zijn persconferentie al bekend dat Haaland zich niet zo goed voelt. Toen was het nog onzeker of hij zou kunnen spelen.

Bij Leicester, waar de Belgen Wout Faes, Timothy Castagne en Youri Tielemans starten, zullen ze opgelucht ademhalen. Haaland kwam in zijn debuutseizoen bij Manchester City tot dusver tot zeventien goals in elf competitiewedstrijden. In de Champions League kreeg hij wel al eens rust, tijdens de 0-0 bij FC Kopenhagen eerder deze maand. Hij scoorde er vijf keer in vier duels.

Zijn positie tegen Leicester wordt overgenomen door de Argentijn Julian Alvarez. Achter hem start Kevin De Bruyne wel gewoon.

Manchester City is met 26 punten na elf matchen voorlopig tweede in de Premier League. Koploper Arsenal telt twee punten meer. Leicester staat als zeventiende net boven de degradatiestreep.