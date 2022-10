Nederlandse schaatsers niet te spreken over nieuwe kalender van schaatsunie: “Goud op een WK veel meer waard dan op EK”

De internationale schaatsunie besloot in 2018 om vanaf komend seizoen nog maar één WK op de kalender te zetten. Volgens de unie zijn er met drie WK’s te veel wereldkampioenen waardoor de fans door het bos de bomen niet meer zouden zien. Onze noorderburen zijn het er in ieder geval niet mee eens. Wereld- en olympisch kampioen op de 1000 meter Thomas Krol vertelt bij Eurosport dat “de WK’s sprint en allround voor hem onmisbaar zijn.” De 30-jarige Nederlander kan zijn wereldtitel dus niet verdedigen of verlengen en moet zich tevredenstellen met de sprint op het EK.

“Een EK sprint kan je eerder zien als een veredelde interland tussen Nederland en Rusland, maar nu mogen de Russen niet eens meedoen. Op die manier blijft er maar weinig over van het toernooi”, aldus Krol, die liever op een WK sprint had aangetreden tegen bijvoorbeeld Canada of Japan. “Ik vind het schandalig dat de internationale schaatsunie dit heeft besloten”, vervolgt Krol.

Met ook de schrapping van het WK allround weet Patrick Roest hoe zijn landgenoot Krol zich moet voelen. Roest kan net zoals Krol zijn titel niet verdedigen of verlengen. “Ik denk dat je makkelijk ieder jaar een WK allround kan organiseren. Het EK mag je voor mij laten vallen. Je houdt er sowieso mooiere wedstrijden aan over”, concludeert Roest eveneens bij Eurosport.