Britse marine opent onderzoek naar grootschalig pestgedrag en seksueel misbruik op duikboten

Vrouwelijke militairen waren lange tijd niet toegelaten op Britse duikboten, maar dat verbod werd in 2011 opgeheven. Verschillende klokkenluiders deden onlangs een boekje open over de praktijken die zich in het decennium daarop heeft ontwikkeld, en schetsen een cultuur waarin mannelijke militairen van alle rangen zich bezondigden aan grensoverschrijdend gedrag.

Zo is er sprake van een lijst waarop mannelijke bemanningsleden noteerden in welke volgorde de vrouwen aan boord misbruikt zouden worden in het geval van een ramp. Een vrouw vertelde dan weer hoe ze werd aangerand door een officier terwijl ze sliep, en hoe ze door een andere officier in de nier werd geslagen toen ze daarover haar beklag deed. Een andere vrouw beschreef hoe haar collega’s naaktfoto’s van modellen en muntstukken van 50 pence achterlieten in haar kajuit, waarmee ze zinspeelden op de seksuele diensten die ze in ruil zou verrichten.

Admiraal Ben Key, het hoofd van de Britse marine, liet in een reactie weten dat er een onderzoek werd geopend naar het misbruik. “Iedereen die schuldig wordt bevonden zal daarvoor moeten boeten”, klinkt het.