Marlene (30) zit verveeld met de miljarden die ze gaat erven en schenkt bijna alles weg: “Belast ons!”

De Duitse Marlene Engelhorn, de 30-jarige kleindochter van de miljardair Traudl Engelhorn-Vechiatto, zou willen dat ze zwaar belast werd op haar gigantische erfenis. In een opmerkelijk interview met de New York Times pleit ze voor een belastingvoet van 90 procent op grote erfenissen.

jvh Bron: The New York Times

Traudl Engelhorn-Vechiatto overleed in september op 94-jarige leeftijd. De vrouw zorgde ervoor dat haar kleinkinderen – waaronder kleindochter Marlene – haar miljarden (naar schatting zo’n 4,2 miljard euro) belastingvrij kon erven. Maar de jonge vrouw zelf is amper geïnteresseerd in het vele geld dat voortvloeit uit het eigenaarschap van een chemisch bedrijf door haar familie.

“In een droomscenario word ik zwaar belast”, klinkt het in een interview met de New York Times. “Niemand zou zoveel geld – en macht – moeten hebben”, klinkt het. Engelhorn was zich uiteraard al langer bewust van haar toekomstige erfenis, en was de afgelopen decennia al vurig pleitbezorger van veel hogere belastingen op grote fortuinen. In afwachting van een (veel) hogere belastingvoet heeft Engelhorn toegezegd om 90 procent van haar erfenis weg te zullen schenken.

“Belast ons!”

Engelhorn is ook de medestichter van ‘Tax Me Now’, een groep rijke Duitsers die pleiten voor hogere belastingen. “Ik ben het product van een ongelijke maatschappij”, aldus Engelhorn. “Ik werd geboren met vele miljoenen. Gewoon geboren, niets meer. Ik moest er nooit voor werken.”

Volgens Engelhorn werd ze de afgelopen jaren gecontacteerd door honderden mensen met de vraag om hen financieel te helpen, “maar moet ik spijtig genoeg altijd ‘neen’ zeggen”. Dat zou ook in de lijn liggen van de vele filantropische werken die haar familie de afgelopen decennia steunde. “Maar ik ben van mening dat de overheid moet bepalen hoe rijkdom herverdeeld wordt, niet ik”, klinkt het.

“De rijkdom van de rijkste 1 procent is niet alleen een groot getal, dat vertaalt zich ook direct in macht over politiek, economie, media en maatschappij. Die macht is buiten proportie: in een democratische maatschappij is solidariteit van groot belang. Miljonairs zouden niet mogen bepalen of ze al dan niet eerlijk bijdragen aan de maatschappijen waarin ze leven, en zonder dewelke ze nooit miljonair geworden zouden kunnen zijn. Sociale rechtvaardigheid is in ieders belang. Belastingen op rijkdom is het minste wat we kunnen doen. Belast ons!”