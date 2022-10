George Russell domineert tweede oefensessie in Mexico op oude banden

George Russell (Mercedes) was vrijdagavond de snelste in de tweede vrije trainingen voor de Grote Prijs Formule 1 van Mexico, de twintigste WK-manche, op de Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De Brit haalde het voor de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Red Bull) en de Fransman Esteban Ocon (Alpine-Renault).

De verrassende uitslag is te wijten aan de bandenkeuze van de piloten. Russell, Tsunoda en Ocon reden met banden van dit jaar rond, in tegenstelling tot de andere piloten die de prototypebanden van 2023 testten. De drie lieten in de eerste oefensessie van vrijdag hun wagen nog aan een reserverijder. Bandenleverancier Pirelli gebruikte de tweede oefensessie in Mexico als test voor volgend seizoen.

Lewis Hamilton (Mercedes) reed op nieuwe banden naar een vierde plaats, voor het Red Bull-duo Sergio Pérez en wereldkampioen Max Verstappen. Charles Leclerc (Ferrari) werd zevende. De Monegask verloor even de controle over het stuur, maakte een spin en raakte achteraan de vangrails.

Eerder op de dag was Carlos Sainz (Ferrari) de snelste in de eerste oefenritten. Hij werd in de tweede sessie achtste.

Later zaterdag volgen de derde oefensessie en kwalificaties. De GP van Mexico wordt zondag gereden. Verstappen boekte vorige week in de VS zijn dertiende seizoenszege, waarmee hij op gelijke hoogte kwam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Als hij een van de resterende drie races wint, is hij alleen recordhouder. Van een tweede opeenvolgende wereldtitel is de Nederlander al zeker sinds de GP van Japan.