“Je zou kunnen zeggen dat mijn vader mijn idool is”: Russische soldaat (25) overleden in Oekraïne, 22 jaar na zijn vader in de Koersk

In Oekraïne is de Russische soldaat Danis Ishmuratov (25) overleden. Op zich niet zo bijzonder want de Russen lijden al weken zware verliezen in Oekraïne, maar het levensverhaal van de jongeman is dat wel: 22 jaar geleden verloor hij zijn vader in de ramp met de duikboot Koersk.

Fanis Ishmuratov overleed in 2000 op 26-jarige leeftijd, toen de Russische kernduikboot Koersk door een explosie aan boord ten onder ging in de Oostzee, met alle 118 opvarenden aan boord. Het was de eerste crisis in de regeerperiode van de toen net verkozen Russische president Vladimir Poetin, die zwaar onder vuur kwam te liggen omdat de Russische autoriteiten de reddingsactie verknoeiden.

Nu is ook zijn zoon Danis (25) overleden, als deel van het Russische leger in Oekraïne. Pijnlijk, net omdat de jongeman recent in interview met de Russische krant Kommersant had gesproken over zijn motivatie om in dienst te treden. “Mijn moeder hield me niet tegen toen ik zei dat ik in het leger ging, ook al ben ik een enig kind”, klonk het. “Ze steunde me zelfs, ze zei ‘Zet de dienst van je vader voort’. Je zou kunnen zeggen dat mijn vader mijn idool is. Ik droom ervan om officier te worden, en kinderen te krijgen. Minstens zeven, zodat mijn moeder gelukkig kan zijn met haar kleinkinderen.”

Het is onduidelijk waar en hoe de jongeman om het leven kwam.