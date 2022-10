Xavi haalt opgelucht adem dat eigen speler niet in actie mag komen tegen Barcelona: “Willen niet dat hij ons pijn doet”

Nu Barcelona uitgeschakeld is in de Champions League kunnen de troepen van trainer Xavi hun pijlen meer richten op de eigen competitie. Zaterdagavond speelt de Blaugrana op bezoek bij Valencia, waar Barca-speler Nico Gonzalez momenteel aan verhuurd wordt. Maar wegens een clausule in de overeenkomst tussen beide ploegen zal Gonzalez niet op het veld te zien zijn.

En daar is Xavi maar wat blij mee. “Ik ging ervan uit dat ik hem dit seizoen speelminuten zou kunnen geven, maar niet op regelmatige basis zoals hij zelf aangaf. Daarom dat we hem aan Valencia hebben uitgeleend. Daar komt hij niet als basisspeler in actie, maar hij speelt er wel. Dat hij tegen ons niet mee kan doen, vind ik niet meer dan logisch en zie ik als iets positiefs. Uiteindelijk is hij onze speler en we willen niet dat hij ons pijn zou doen”, gaf Xavi vrijdag eerlijk toe tijdens het persmoment.

De 20-jarige Nico Gonzalez trad al in tien van elf matchen op bij Valencia en volgens Xavi ontwikkelt hij er zich goed. “Ik heb de indruk dat hij zichtbaar gegroeid is. Hij wordt volwassen en gaat de concurrentiestrijd aan. Nico presteert uitstekend, en dat in een systeem vergelijkbaar met het onze. We zullen in januari bekijken of hem terughalen naar Barcelona zowel voor hem als de ploeg opportuun is.