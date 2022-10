Harry en Meghan weigeren uitnodiging van koning Charles om samen Kerst te vieren: “Verhouding zit aan vriespunt”

Volgens insiders zou de relatie tussen Harry en Meghan en de andere leden van de Britse koninklijke familie “dichtbij het vriespunt zitten”, met name door de controverse over de naderende publicatie van de memoires van Harry. Het koppel zou volgens een anonieme vriend dan ook “geen plannen hebben” om de kerst in het Verenigd Koninkrijk te vieren.

Het boek – waarvan zelfs de titel (‘Spare’, vrij vertaald: ‘Reserve’, red.) de koninklijke familie zwaar zou vallen – zou volgens bronnen van de Daily Mail “het einde van de verzoeningspogingen tussen het koppel en de koninklijke familie kunnen betekenen. “Dit boek zou het einde kunnen zijn voor wat voor relatie dan ook tussen Harry en zijn familie. Het is ongelooflijk droevig”, klinkt het.

Het boek zou oorspronkelijk beschikbaar zijn eind 2022, maar de release zou na het overlijden van koningin Elizabeth uit respect voor de Queen uitgesteld zijn tot begin januari. Dat zou prins Harry ook de kans hebben gegeven om nog enkele aanpassingen door te voeren. De koninklijke familie zou de publicatie van het boek – dat “kritisch voor alles en iedereen is” – vrezen.