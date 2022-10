Elise Mertens straalt tijdens loting WTA Finals aan de zijde van haar vrouwelijke collega’s

Vrijdagavond werd er in het Amerikaanse Fort Worth geloot voor de groepsfase van de aankomende WTA Finals. Dat ging gepaard met een heuse ceremonie waarbij de tennissterren zich voor de gelegenheid hadden opgemaakt. Ook onze Elise Mertens was uiteraard van de partij en schitterde net zoals de anderen.

Elise Mertens kwam in het dubbelspel, samen met haar Russische partner Veronika Kudermetova, in de groep Pam Shriver terecht. Ze zijn op de Finals, die van 31 oktober tot 7 november doorgaan in Fort Worth, samen het vierde reekshoofd en treffen de Canadees-Mexicaanse tandem Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos, het tweede reekshoofd, het Oekraïens-Letse duo Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko, het vijfde reekshoofd, en het Kazachs-Braziliaanse paar Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia, het zevende reekshoofd.

Vorig jaar haalde Mertens, aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei, de finale in het dubbelspel op de Masters. Ze verloren toen van de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Zij verdedigen dit jaar hun titel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkelspel

In het enkelspel zijn de Poolse Iga Swiatek (WTA 1) en de Amerikaanse Cori Gauff (WTA 4) in dezelfde poule terechtgekomen. Zij krijgen in de groep Tracy Austin het gezelschap van de Franse Caroline Garcia (WTA 6) en de Russische Daria Kasatkina (WTA 8). In de tweede poule, groep Nancy Richey, zitten de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2), de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3), de Griekse Maria Sakkari (WTA 5) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen