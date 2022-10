Spaanse verpleegster (23) doodgestoken in Brussel door ex-vriend

In Brussel is afgelopen donderdag een 23-jarige vrouw van Spaanse nationaliteit om het leven gebracht met messteken. Dat melden Sudinfo en verschillende Spaanse media, en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De vermoedelijke dader, de 24-jarige ex-partner van het slachtoffer, werd opgepakt. De jonge vrouw was een verpleegster, die in juni naar België was verhuisd om hier aan de slag te gaan.

“Op 27 oktober, rond 8.30 uur, is een 23-jarige vrouw dood aangetroffen in een appartement in de Zuidstraat in Brussel”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “Volgens de eerste vaststellingen is het slachtoffer overleden door verschillende messteken. Er werd een perimeter ingesteld, en het gerechtelijk labo van de federale politie is ter plaatse gegaan. Het parket heeft een wetsarts gevorderd, alsook een onderzoeksrechter voor doodslag. Parket en onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan. Een verdachte, een jongeman van 24 jaar, kon opgepakt worden en werd van zijn vrijheid beroofd.” Het parket geeft voorlopig geen verdere commentaar, in het belang van het onderzoek.

Volgens verschillende media was het slachtoffer afkomstig uit Valladolid, waar ze ongeveer een jaar in een centrum voor bloedafname zou gewerkt hebben. In juni zou ze naar België verhuisd zijn, en aan de slag zijn gegaan in het Jules Bordet-instituut.

Haar ex-partner, een 24-jarig lid van de Guardia Civil, zou haar achterna gereisd zijn om haar te overtuigen terug te keren en zou haar – geconfronteerd met haar weigering – neergestoken hebben. De jongeman zou vervolgens geprobeerd hebben om zich van het leven te beroven door uit het raam te springen.