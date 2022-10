Hoe Xi Jinping (69) van zichzelf de machtigste man ter wereld maakte

Sinds vorig weekend is er geen twijfel meer mogelijk: niet langer Mao Zedong, maar Xi Jinping is de grootste leider die China ooit gekend heeft. Al even onomstotelijk staat vast dat hij de machtigste man ter wereld is. Een halve eeuw geleden leek hij nochtans gedoemd om een eeuwige paria te blijven. Iedereen miskeek zich ook op de bescheiden partijsoldaat Xi. Behalve een razend populaire volkszangeres die hem op weg zette naar de almacht.