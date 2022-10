LA Lakers evenaren slechtste seizoenstart ooit na nieuwe nederlaag, Milwaukee blijft als enige ongeslagen

De LA Lakers hebben vrijdag hun vijfde nederlaag in evenveel wedstrijden geleden in de NBA. De topploeg uit LA ging met 111-102 onderuit in Minnesota. Het evenaart zo haar slechtste seizoenstart ooit. Milwaukee van zijn kant klopte New York met 119-108 en blijft als enige ploeg ongeslagen.

We moeten teruggaan naar het seizoen 2015-2016, het laatste van icoon Kobe Bryant, om een even slechte start van de Lakers te zien. Voor sterspeler LeBron James is het geleden van zijn debuutjaar in de NBA, in 2003 bij Cleveland. In 1957 deden de Lakers nog slechter met zeven nederlagen op een rij, maar toen was het team nog niet gevestigd in Los Angeles, wel in Minneapolis. De verhuis naar LA kwam er in 1960.

Zonder de met de rug sukkelende Anthony Davis kwam het gewicht op de schouders van LeBron James (28 ptn) en Russell Wesbrook (18 ptn) terecht. De Timberwolves toonden zich collectief echter sterker. Rudy Gobert (22 ptn en 21 rebounds), Anthony Edwards (29 ptn) en Karl-Anthony Towns (21 ptn) hielden de overwinning thuis.

Ongeslagen Bucks

Milwaukee is aan de andere kant momenteel nog de enige ongeslagen ploeg. De Bucks, de kampioen van 2021, rekenden zonder problemen af met de Knicks. Sterspeler Giannis Antetokounmpo kwam dichtbij een ‘triple-double’ (30 ptn, 14 rebounds en 9 assists).

Boston, de verliezend finalist van vorig jaar, ging in eigen huis verrassend onderuit tegen Cleveland. Het werd 123-132 na extra tijd. Het duo Donovan Mitchell-Caris LeVert, beiden goed voor 41 punten, maakte het verschil. Bij de Celtics waren Jayson Tatum en Jaylen Brown op dreef met elk 32 punten.

De individuele prestatie van de avond kwam van Tyrese Maxey, die een persoonlijk record van 44 punten scoorde voor Philadelphia. De Sixers wonnen met 90-112 in Toronto. Joel Embiid ontbrak met een knieblessure, James Harden (11 ptn) was niet helemaal bij de les. Coach Doc Rivers kan door de zege opnieuw gerust ademhalen. Hij lag onder vuur na een matige seizoenstart (vier nederlagen in zes wedstrijden).

© AP

Phoenix boekte een 124-111 thuiszege tegen New Orleans, dankzij een sterke Mikal Bridges (27 ptn). Portland kon ook zonder de aan de kuit geblesseerde Damian Lillard de volle buit pakken tegen Houston (125-111). Het is voor de Trail Blazers de vijfde zege in zes wedstrijden. Anfernee Simmons (30 ptn) en Jusuf Nurkic (27 ptn en 15 rebounds) waren goed bij schot.

Atlanta kon tegen Detroit rekenen op een sterke spelverdeler Trae Young (36 ptn en 12 assists) in de 112-136 zege. Bij de Pistons was zijn collega Cade Cunningham (35 ptn, 9 rebounds en 8 assists) ook op dreef.

San Antonio tot slot bevestigde haar goede start met een nieuwe zege (129-124) tegen Chicago. Bij de Bulls werd DeMar Rozan (33 ptn) de vijftigste speler in de NBA-geschiedenis met meer dan 20.000 punten.