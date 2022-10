Triomf in Parijs-Roubaix was zijn laatste kunststukje: “Sonny Colbrelli moet op 32-jarige leeftijd noodgedwongen stoppen met koersen”

De Italiaan Sonny Colbrelli stopt op 15 november officieel met wielrennen. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport. De voormalig winnaar van Parijs-Roubaix en de wegrit op het EK in 2021 stortte na een rit in de Ronde van Catalonië eerder dit jaar ineen en gaat nu door het leven met een pacemaker. De Italiaanse wielerbond verbiedt hem om zo in de toekomst terug te keren in het peloton. Voorlopig is het nog wachten op een officiële bevestiging van Colbrelli zelf en zijn team Bahrain-Victorious.

Het werd snel duidelijk dat het bij Colbrelli om een hartritmestoornis ging. Na een lange periode in het ziekenhuis van Girona werd er in zijn thuisland Italië een inwendige defibrillator ingeplant. De 32-jarige renner van Bahrain-Victorious hoopte nog op een terugkeer in het peloton, maar die hoop lijkt hij nu achter zich gelaten te hebben.

In Italië mag een sporter zijn of haar carrière namelijk niet verder doorlopen met een defibrillator. Hetzelfde gold een tijd geleden voor voetballer Christian Eriksen, die niet meer mocht spelen bij Inter. De Deen vond nadien wel onderdak bij Brentford in de Premier League waar het wel toegelaten is. Maar een transfer maken naar een ander wielerteam zou de zaak niet oplossen. Een renner rijdt namelijk onder de licentie van zijn geboorteland. Colbrelli lichtte nog wel de optie om uit te komen voor Zwitserland, aangezien hij daar woont, maar de UCI zou die aanvraag naar verluidt verworpen hebben.

Colbrelli zou zich er dan ook bij hebben neergelegd en op 15 november met zijn ploeg Bahrain-Victorious een persmoment organiseren om zijn afscheid officieel aan te kondigen.