Britten fileren prestatie van Albert Sambi Lokonga: “Moeilijk om aan te tonen dat hij eerste keus kan worden bij Arsenal”

Arsenal verloor donderdagavond met 2-0 van PSV in de groepsfase van de Europa League. Onze landgenoot Albert Sambi Lokonga mocht nog eens in de basis starten maar kon, net zoals een hoop andere Gunners, niet volledig overtuigen in Eindhoven.

“Het is niet de bedoeling om één speler eruit te pikken, maar om een groter probleem aan te kaarten bij Arsenal: het verschil in kwaliteit tussen de vaste waarden en hun doublures”, klinkt het bij The Athletic. Een van die doublures is onze Sambi Lokonga. Op het middenveld kreeg hij nog eens zijn kans, maar liet daar af en toe wel een paar steken vallen. “Bij de openingsgoal van PSV liet Lokonga Joey Veerman in zijn rug lopen en vervolgens scoren.” Meteen na de goal werd Lokonga naar de kant gehaald voor vaste waarde Thomas Partey.

“De eerlijkheid gebiedt Lokonga te zeggen dat vervanger zijn van Partey geen gemakkelijke taak is. De Ghanees heeft de relatief zeldzame eigenschap dat hij zowel in als uit balbezit even bedreven is. Hetzelfde kan nog niet gezegd worden van Lokonga, die er met de bal sierlijk en intelligent uit kan zien - zij het niet tegen PSV - maar zonder bal oogt hij wat stroef. In de 18e minuut haalde de 19-jarige Xavi Simons met relatief gemak Lokonga onderuit. Ook zijn verdedigende instincten moeten dus nog worden aangescherpt”, klinkt het bij The Athletic. “Het is daarom moeilijk om aan te tonen dat Lokonga Partey of Xhaka kan verdringen als eerste keus. Hij is op dit moment eerder opvulling als invaller dan echt concurrentie voor die twee.”

© BELGA

De match tegen PSV volgde voor Lokonga na zijn uiting van frustratie over een gebrek aan speeltijd. De middenvelder, die vorige week 23 jaar werd, suggereerde enkele weken terug bij La Dernière Heure dat hij serieus overwoog de club al na 12 maanden te verlaten.

“Ik wilde mezelf nog een jaar geven om bij Arsenal te blijven en dan zien wat er gebeurt. Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om hier te slagen. Vorig seizoen heb ik niet op mijn best gepresteerd. Ik heb nog steeds dingen te bewijzen”, zei Lokonga toen.

Type speler

Het Britse medium stelt zich verder de vraag wat voor type speler Lokonga precies is of zal worden in de (nabije) toekomst. “Toen hij bij Arsenal aankwam, geloofde de staff dat hij de middelen had om Partey te evenaren centraal op het middenveld. Die positie legt echter een enorme verantwoordelijkheid op een speler en in dit relatief vroege stadium van zijn carrière heeft Lokonga het daar af en toe moeilijk gehad.”

“In het voorseizoen gebruikte Arteta hem in de meer vooruitgeschoven rol op het middenveld, die momenteel door Xhaka wordt bezet. Het leek erop dat hij daar dit seizoen zijn speeltijd zou krijgen, maar door de blessure van Mohamed Elneny moest hij terugschakelen naar de rol van Partey. En op die positie lijkt Lokonga zich nog niet op zijn gemak te voelen”, besluit The Athletic.