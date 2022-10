Dimitri Van den Bergh geeft dolenthousiast interview en ziet twee topfavorieten sneuvelen op EK darts: “De wind zat wat tegen”

LEES OOK. Dimitri Van den Bergh plaatst zich in Dortmund overtuigend voor tweede ronde van EK

Van Gerwen zat niet goed in de wedstrijd, maar kwam bij een 4-2 achterstand toch los en leek met onder meer een finish van 160 alsnog over Dobey - bijgenaamd ‘Hollywood’ heen te denderen. Vier matchdarts waren echter niet voldoende voor ‘Mighty Mike’, waardoor zijn Engelse opponent er alsnog met de zege vandoor ging.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Gerwen kon na afloop van zijn partij niet anders dan zelf het boetekleed aantrekken. “In het begin zat de wind wat tegen, maar daarmee moet je omgaan. Hij deed dat beter dan ik, maar dan moet je proberen terug te vechten. Ik dacht dat ik hem nog ging winnen, zat in een fase met vertrouwen. Vervolgens gooi je dan een slechte score en dat is gewoon klote, dat mag gewoon niet.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de partij voor die van Van Gerwen zorgde Rowby-John Rodriguez al voor een daverende verrassing door Gerwyn Price uit te schakelen (4-6). De Oostenrijker, een goeie vriend van Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, speelt tegenwoordig hard voor zijn zieke dochtertje. Zij moest deze week nog opgenomen worden in het ziekenhuis.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De exits van Price en Van Gerwen zijn goed nieuws voor Dimitri Van den Bergh, die zelf met 6-2 won van Daryl Gurney. De nummers twee en drie van de wereld zaten namelijk in de toernooihelft van onze landgenoot. Van den Bergh speelt zaterdagavond tegen Ross Smith, die verrassend Masters-winnaar Joe Cullen uitschakelde. In een mogelijke kwartfinale wacht zijn maatje Rodriguez of een zoveelste clash met wereldkampioen Peter Wright.

“Ik heb hier net gevraagd wat mijn gemiddelde was en ze zeiden dat het 101 was. Ik had iets van wooow, yes!”, aldus een dolenthousiaste Van den Berg. “Dat is mijn eerste keer boven de 100 met mijn nieuwe pijlen. Ik ben door het dolle heen, dit is ook een klinkende zege. Blijkbaar mijn eerste ooit op het EK. Alleen maar positieve gedachten!”

Alle uitslagen: