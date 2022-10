Tot 24 graden: KMI verwacht “extreem zachte zaterdag”

Het kan zaterdag met name in de provincie Limburg tot 24 graden warm worden. Dat zegt het KMI, dat “een extreem zachte zaterdag” verwacht voor de tijd van het jaar.

De weersverwachtingen voor zaterdag. — © KMI

Het wordt zaterdag eerst bewolkt, met voornamelijk hoge en middelhoge bewolking. Er kan tijdens de ochtenduren lokaal dan ook wat lichte neerslag vallen.

In de loop van de dag verwacht het KMI meer zon, weliswaar nog vaak gesluierd door hoge wolkenvelden. Het wordt opnieuw uiterst zacht, met maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot lokaal 24 graden of wat meer in de provincie Limburg en het Luikse.

Zaterdagavond en -nacht blijft het droog met soms wel opklaringen, maar ook nog steeds vrij veel hoge en middelhoge bewolking. De minima liggen tussen 9 en 15 graden.

Later

Ook zondag wordt het vrij zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag verschijnt er meer bewolking over het westen, en kan er aan zee op het einde van de namiddag eventueel wat lichte regen of een bui vallen. We halen maxima van 17 graden in de Hoge Ardennen, tot 22 graden in de Kempen.

Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Wat regen of tussendoor een bui zijn niet uitgesloten, vooral dan over het westen. Het is nog steeds zacht met maxima van 15 tot 19 graden.

Dinsdag trekt eerst een regenzone oostwaarts door ons land. Snel daarna wordt het echter overwegend droog, met opklaringen vanaf het westen. Het is wat minder zacht met maxima van 13 tot 17 graden.