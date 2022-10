Amerikaanse president Joe Biden zal deelnemen aan klimaatconferentie in Egypte

De president “zal focussen op de aanzienlijke inspanningen van de VS om de strijd tegen de klimaatverandering op mondiaal niveau te bevorderen”, aldus Jean-Pierre in een persbericht. Biden zal ook hameren op het feit dat “de wereld moet handelen in dit beslissende decennium”.

Na zijn bezoek aan de klimaattop trekt Biden op 12 en 13 november naar Cambodja voor de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (Asean) en reist daarna, van 13 tot 16 november, naar Bali, in Indonesië, voor de G20-top.

In Bali zal Biden “werken met de partners van de G20 rond belangrijke thema’s zoals de klimaatverandering of de globale impact van de oorlog geleid door (de Russische president) Poetin in Oekraïne”, klinkt het nog in het persbericht.

Poetin neemt mogelijk ook deel aan de G20-top, al verklaarde hij midden oktober nog dat hij nog geen beslissing had genomen. Wel verklaarde hij al dat hij er geen “noodzaak” in zag om Biden te ontmoeten in de marge van de top. Het Witte Huis verklaarde donderdag dan weer dat Biden “geen enkele intentie” heeft om een bilateraal onderhoud te hebben met Poetin.