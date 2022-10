General Motors schort advertenties op Twitter tijdelijk op na overname door Musk

“We zijn in gesprek met Twitter om te begrijpen in welke richting het platform zal gaan onder zijn nieuwe eigenaar”, aldus de groep in een mededeling. “Zoals dat gebruikelijk is bij een grote verandering op een mediaplatform, hebben we tijdelijk onze betaalde advertenties opgeschort.”

General Motors is een directe concurrent van het Tesla van Musk. Los daarvan willen adverteerders vermijden dat ze geassocieerd worden met inhoud waarvoor ze hun toestemming niet hebben gegeven.

“Bastion van vrije meningsuiting”

Donderdag raakte bekend dat Elon Musk de controle van Twitter heeft overgenomen, na maanden onzekerheid nadat hij in april aankondigde dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar.

Musk liet eerder al weten dat hij van Twitter een “bastion van vrije meningsuiting” wil maken, en dat hij komaf wil maken met het levenslang bannen van bepaalde personen van bepaalde personen. Hij stelde adverteerders donderdag wel gerust door te stellen dat hij alle meningen wilde laten horen op Twitter zonder er een “hels” platform van te maken waar alles toegelaten is.

Vrijdag verklaarde hij ook dat Twitter een adviesraad krijgt die beslissingen neemt over de inhoud van tweets en blokkades van accounts.