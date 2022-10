“Waar is Nancy?”: aanvaller (42) was wel degelijk op zoek naar Nancy Pelosi, echtgenoot geopereerd aan schedelbreuk

De woning van Pelosi in San Francisco — © AP

Een man drong vrijdagochtend vroeg binnen het huis van het stel in San Francisco en viel Paul Pelosi aan met een hamer, aldus de politie. Amerikaanse media berichtten dat de 42-jarige aanvaller “Waar is Nancy?” geroepen zou hebben. Haar woordvoerder Drew Hammill heeft nu bevestigd dat de man wel degelijk op zoek was naar de Democratische politica, en dat hij haar echtgenoot “met de dood bedreigd heeft”. De 82-jarige Pelosi was op het moment van de aanval in Washington DC.

Paul Pelosi werd ondertussen met succes geopereerd voor een schedelbreuk en verwondingen aan zijn rechterarm en handen, aldus Hammill. Artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen.

LEES OOK. Nieuwe beelden tonen hoe Pelosi koelbloedig optreedt tijdens bestorming Capitool

Motief

De dader werd opgepakt, zijn motief wordt onderzocht. De politie verklaarde dat de man aangeklaagd zal worden voor poging tot moord.

Volgens Amerikaanse was de man online geïnteresseerd in complottheorieën, foute informatie over het vermeende gevaar van coronavaccins, en de leugens van Donald Trump over fraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Het is echter niet nog niet zeker of de profielen wel degelijk tot de dader behoren, of van iemand anders zijn met dezelfde naam.

Pelosi, als voorzitster van het Huis van Afgevaardigden hoog in de Amerikaanse politieke hiërarchie, is wel vaker het doelwit van verbale aanvallen door politiek rechts. Ex-president Trump noemde haar jarenlang ‘Crazy Nancy’ (‘Gekke Nancy’), en ook bij de bestorming van het Capitool begin vorig jaar zouden de aanvallers gevraagd hebben naar Pelosi.

Biden: “Te veel politiek geweld”

President Joe Biden veroordeelde de aanval tegen Pelosi met sterke bewoordingen. “Dit is verachtelijk. Hiervoor is geen plaats in Amerika. Er is te veel geweld, te veel politiek geweld, te veel haat, te veel venijn”, zei hij. Hij verwees ook naar het feit dat de aanvaller “Waar is Nancy?” zou geroepen hebben, zoals de aanvallers van het Capitool.

“Wat doet ons denken dat een partij kan spreken over gestolen verkiezingen, over dat COVID een hoax was, dat het allemaal een leugen was, zonder dat dat een impact heeft op wie misschien niet zo stabiel is”, aldus de president in een uithaal naar de Republikeinen.

De president roept ook alle politici, van elke politieke kleur, om de gewelddaad te veroordelen.