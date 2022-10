Belgische aflossingsploegen stoten door op WB shorttrack in Canada

De Belgische gemengde aflossingsploeg heeft zich op de eerste dag van de Wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Montreal geplaatst voor de halve finales. Het kwartet, bestaande uit Hanne en Stijn Desmet, Tineke den Dulk en Ward Pétré, zegevierde vrijdag in de kwartfinales over China en de Verenigde Staten.

In de laatste ronde besliste Stijn Desmet de race, vanuit derde positie, in Belgisch voordeel. Met 2:41.909 - twee seconden boven het nationale record - noteerde het viertal achter Nederland en Zuid-Korea op de 2.000 meter de derde tijd in een veld van dertien landen. De mannenploeg (Desmet, Pétré, Adriaan Dewagtere en Rino Vanhooren) kwam ook verder. De tweede plaats achter Zuid-Korea was voldoende. Al was er wel even twijfel toen Desmet halverwege de 5.000 meter een Pool een zet gaf. De jury besloot niet over te gaan tot diskwalificatie omdat beide ploegen voor het incidentje verantwoordelijk waren.

Vanuit Canada formuleerde de nieuwe bondscoach Ingmar van Riel nog eens de doelen van de aflossingsploegen. De mannen gaan voor de beste drie van Europa en de beste acht van de wereld. Bij de mixed wordt gemikt op top drie in Europa en top vijf van de wereld.

Individueel plaatste Stijn Desmet zich in de Maurice-Richard Arena, waar hij vorig seizoen bij de Wereldkampioenschappen twee keer brons incasseerde, op de 1.500 meter voor de halve eindstrijd. Zijn zus Hanne ging op de 1.000 meter verder. Net als Den Dulk, die in haar reeks als derde eindigde, mag de winnares van het olympisch brons het toernooi in de kwartfinales voortzetten. Vanhooren, Dewagtere en Pétré werden op die afstand vierde en haalden het niet. Op de 500 meter kwalificeerden Den Dulk, Dewagtere en Pétré zich voor een vervolg, maar op die afstand verkeert de wedstrijd pas in de beginfase.

Voor de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen hebben zich 156 schaatsers uit 27 landen gemeld. Voor de beste shorttracker is dit schaatsjaar over zes wedstrijden een Crystal Global Trophy beschikbaar, plus een bedrag van 20.000 euro. Ook de nummers twee tot en met vijf bij de mannen en vrouwen ontvangen prijzengeld. De beste twaalf resultaten van een schaatser tellen mee voor het klassement, waarbij het niet uitmaakt op welke van de drie afstanden (500, 1.000 of 1.500 meter) die klasseringen worden behaald.