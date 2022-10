Russen slikken pak meer antidepressiva sinds begin dit jaar

Eind september waren 8,4 miljoen verpakkingen ter waarde van vijf miljard roebel (ruim 80 miljoen euro) over de toonbank gegaan, meldt staatspersbureau Tass. Het aantal verkochte verpakkingen ligt daarmee 48 procent hoger dan vorig jaar, de stijging van de uitgaven ligt zelfs 70 procent hoger. Dat er een verband is met de oorlog in Oekraïne – die op 24 februarie van start ging – ligt voor de hand, maar dat is niet onderzocht.

Volgens de statistieken kopen vooral Russen in grote steden meer antidepressiva. De consumptie is het hoogst in Moskou en Sint-Petersburg. Naast antidepressiva is ook het gebruik van kalmerende middelen aanzienlijk toegenomen. (blg)