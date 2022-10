Meeste gezinnen zullen energiepremie pas in december krijgen

De meeste gezinnen zullen niet in november maar pas in december hun premie van het basispakket energie ontvangen. Anderen moeten op het geld wachten tot in januari. Dat meldt de sectorfederatie van energieleveranciers.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht het licht op groen gezet voor het basispakket energie. Daardoor hebben consumenten in november en december recht op een tegemoetkoming voor gas en elektriciteit, al heeft de regering intussen beslist om de maatregel te verlengen tot het einde van de winter. De toekenning van de bedragen, per maand 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit, verloopt automatisch via de energiefactuur.

“Om de centen zo snel mogelijk bij de mensen te krijgen, hebben wij beslist om de premie te laten verrekenen via de energieleveranciers”, klinkt het op het kabinet van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, is bezorgd over de krappe timing en denkt dat slechts een minderheid van de consumenten al in november een premie zal ontvangen. “Het had wel sneller kunnen gebeuren, we hebben immers een vijftal dagen vertraging opgelopen vanwege een tweede lezing die N-VA heeft gevraagd. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit een realistische timing is”, zegt de woordvoerder van Van der Straeten.

Marc Van den Bosch van sectorfederatie FEBEG laat weten dat leveranciers zich op dit moment voorbereiden op de implementatie van het basispakket. “Maar zij kunnen hun klantenlijsten pas delen met de overheid nadat de wetteksten verschenen zijn in het Staatsblad.” Dat zou volgende week kunnen gebeuren, al wil de minister zich niet vastpinnen op een datum.

“Tegen 10 november zouden leveranciers de lijsten dan moeten terugkrijgen, na de schrapping van gezinnen die niet in aanmerking komen voor de premie. Als dat allemaal vlot verloopt, wat al een hele uitdaging is, zou dat net op tijd zijn om het basispakket te verrekenen in de voorschotfacturen van december. Het grootste deel van de voorschotfacturen van november zal op dat moment al de deur uit zijn”, zegt Van den Bosch.

Leveranciers kunnen het bedrag aftrekken van een voorschot- of eindfactuur, weet collega Katharina Bonte van FEBEG. “Als die factuur kleiner is dan de energiepremie, dan kan de leverancier voor 18 januari het saldo storten op het rekeningnummer van de klant.” Consumenten die de premie ten onrechte niet ontvangen, kunnen daarna manueel een aanvraag indienen, net zoals bij de verwarmingspremie van honderd euro eerder dit jaar.

Test-Aankoop bevestigt dat leveranciers inmiddels voorschotfacturen van november hebben verzonden, waarbij de premie niet is verrekend. “Sommige energieleveranciers zullen de terugbetaling of vermindering in november kunnen uitvoeren, terwijl anderen daar niet in zullen slagen”, beaamt de woordvoerder van de minister. “Klanten zullen dan de bedragen van november en december in één keer ontvangen in december. Wat telt is dat mensen dit bedrag nog deze winter ontvangen. Iedereen die recht heeft op het basispakket, krijgt het nog in 2022. Wanneer dit precies gebeurt, hangt af van de energieleveranciers.”