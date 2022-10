Was het theater? Poppenkast? Of therapie op grote schaal? Hoe dan ook zette Kendrick Lamar (35) in het Sportpaleis iets neer wat je nooit meer zal zien. Een Show – grote ‘s’ – waarin een buikspreekpop begon te rappen en een halfgod z’n ziel voor het rapen legde. Weer one big step dichter bij eeuwige roem.