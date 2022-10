Politie waarschuwt: laat niets waardevols in de auto liggen als je naar het kerkhof gaat

Tientallen meldingen krijgt de politie ieder jaar van mensen die rond Allerheiligen het graf van een geliefde bezoeken en nadien moeten vaststellen dat er werd ingebroken in hun wagen. Zelfs al is het dan druk in de buurt van begraafplaatsen, het schrikt criminelen duidelijk niet af. Daarom waarschuwen ze om geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen.

Het is een weerkerend fenomeen rond deze periode. We trekken massaal naar het kerkhof om overleden vrienden of familieleden te herdenken. En dan zijn we misschien wat minder alert voor andere zaken, klinkt het bij de Brusselse politie. Zij hebben deze week een reeks tips gelanceerd via sociale media om mensen te waarschuwen als ze naar het kerkhof gaan. Want al is het er druk rond deze periode, het schrikt inbrekers blijkbaar niet af om hun slag te slaan.

“Ze lopen langs de geparkeerde auto’s en als ze wat zien liggen wat ze kunnen gebruiken, slaan ze met een hamertje of ander hard voorwerp een zijruit stuk. Jassen, tassen, smartphones… in alles wat enige waarde heeft zijn ze geïnteresseerd.”

Daarom raadt de politie aan om je voertuig altijd op een drukke plaats te parkeren waar veel passage is. “Zorg dat alle deuren op slot zijn en ramen dicht zijn. En laat vooral ook geen waardevolle spullen liggen. Handtas, portefeuille, gsm…”, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie.

Laat zeker ook geen jassen op de achterbank liggen.

In de koffer

Ook bij de politiezone Pajottenland waarschuwen ze voor diefstallen uit auto’s van mensen die bloemen op het kerkhof gaan zetten of een graf gaan poetsen.

“Laat niets zichtbaar liggen in de auto. Maar let ook op met wat je in de koffer legt. Want ook daar is het niet altijd veilig. Daders houden de buurt soms in de gaten. Zien ze dat je een gsm of handtas in de koffer legt, halen ze die er gewoon uit.”

Ornamenten

In Oostende zetten ze deze week niet alleen hard in op het voorkomen van diefstallen in wagens aan het kerkhof, maar vooral op diefstallen op het kerkhof zelf.

Bloemen, beeldjes, persoonlijke spullen en ornamenten op het graf van een dierbare, ze verdwijnen steeds vaker. Daarom wordt tijdens deze Allerheiligenperiode een extra oogje in het zeil gehouden. “Daarom vragen we om verdachte handelingen steeds te melden op het nummer 112. Verder dringen we erop aan om steeds aangifte te doen wanneer je slachtoffer wordt van een diefstal”, zegt korpschef Philip Caestecker.