Plots doet bekende zanger auditie in ‘The voice’

Nadat coach Mathieu Terryn van Bazart vrijdagavond al verrast werd door een Engelstalige versie van zijn eigen hit Denk maar niet aan morgen, krijgt hij zondag samen met zijn collega’s opnieuw een plotse wending te verteren. Onaangekondigd neemt Joost Zweegers plaats op het podium en doet hij zich voor als kandidaat.

“Ik heb al op alle mogelijke plekken gestaan”, zegt de zanger. “Maar wat ik nog nooit deed, is zingen voor mensen die met hun rug naar me toe gedraaid zitten. Ik dacht dat ik het niet spannend zou vinden. Maar nu ik hier zit, voel ik me echt een kandidaat.” Vraag is of de vier coaches hem instant zullen herkennen, of oprecht omdraaien om Zweegers in te lijven in hun team.

The voice van Vlaanderen, VTM, 20.40 uur