Genk Ladies veegt vloer aan met Mechelen, Charleroi behaalt eerste punt tegen Woluwe

KRC Genk Ladies heeft vrijdagavond op de negende speeldag van de Lotto Super League, de hoogste voetbalafdeling voor vrouwen in ons land, een ruime thuisoverwinning geboekt tegen Mechelen.

Na een scoreloze eerste helft, schoot een ontketend Genk in de tweede periode maar liefst vier doelpunten voorbij de Mechelse doelvrouw. Mechelen had geen antwoord klaar: 4-0. In de stand staat Genk met 18 punten op de derde plaats. Mechelen volgt met 3 punten op de negende plek.

Rode lantaarn Charleroi behaalde op het veld van Femina Woluwe zijn eerste punt van het seizoen dankzij een scoreloos gelijkspel. Charleroi blijft wel laatste in de stand. Woluwe is achtste met vijf punten.