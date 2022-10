Invalster Kersten heeft voet in vier goals in ruime zege van Genk Ladies tegen KV Mechelen

In een vrij gesloten eerste helft kwam Malinwa er, zeker in de beginfase, regelmatig goed uit. De organisatie stond goed, en KRC vond moeilijk doorgang. Al kreeg het in de elfde minuut wel een strafschop na een duw op Camps. Vandersanden mikte echter op de linkerpaal. Wielockx vond nadien de bezoekende goalie op haar weg, terwijl ook Steijvers (ex-Genk) er voor KVM niet in slaagde te scoren. Thuiscoach Guido Brepoels veranderde van systeem en Joy Kersten kwam op het veld. Een gouden wissel. Eerst gaf ze een assist voor Vanhoudt, die aan de eerste paal de 1-0 maakte. Twintig minuten later kreeg Genk een tweede penalty na een duw op Vanzeir. Kersten zette de strafschop feilloos om. Mechelen bleef moedig strijden maar grote kansen kreeg het niet. In het slot zette Genk Ladies de eindstand op het scorebord. Eerst was er Kersten met een knappe lob, nadien zette ze voor naar Wielockx, die tegen haar ex-ploeg voor de 4-0 zorgde. Dinsdag speelt Genk in de beker tegen eerstenationaler Zwevezele, volgende zaterdag volgt de trip naar het sterke OH Leuven.

Genk Ladies: van Seijst, Sneyers, Camps, Geers,Vanhoudt, Vandersanden (88’ Voets), Gielen (46’ Kersten), Pauwels, Vanzeir, Wielockx, Petry (74’ Duijsters). Doelpunten: 48’ Vanhoudt 1-0, Kersten 2-0, 82’ Kersten 3-0, 84’ Wielockx 4-0.