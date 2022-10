Loïs Openda is met hattrick de absolute held van de avond in winst van Lens tegen het Toulouse van Dejaegere

RC Lens heeft het vrijdagavond met droge 3-0 cijfers gehaald van Toulouse, met Brecht Dejaegere (ex-Gent) in de basis. Loïs Openda (ex-Club) nam na de pauze als invaller alle drie de doelpunten voor zijn rekening. Door deze driepunter komt Lens op de tweede plaats te staan in de Ligue 1 en komt het tot op twee punten van Paris-Saint Germain, dat zaterdag nog speelt.

De 22-jarige aanvaller viel tegen Toulouse tien minuten na de rust in en zorgde met een zuivere hattrick (60., 87., 90.+3) in zijn eentje voor de 3-0 overwinning. Zo komt er voor de ex-Bruggeling een einde aan een reeks van zes wedstrijden zonder doelpunt.

Na zijn uitstekende seizoensstart, met vier doelpunten in zes wedstrijden, was het vormpeil van Openda de laatste weken wat gezakt. Zijn laatste treffer dateerde van 4 september, op de zesde speeldag. Tegen Toulouse begon de ex-Bruggeling dan ook op de bank. Met zijn drie doelpunten speelde hij zich weer helemaal in de kijker en solliciteerde hij uitdrukkelijk naar een basisplaats en een stek in de WK-selectie.

Bekijk hieronder de doelpunten van Openda: