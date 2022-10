Limburg United speelt in beker 87-87 gelijk in Bergen: alles of niets zondag in eigen huis

Limburg United speelde in de heenmatch van de achtste finales van de Beker van België 87-87 gelijk in Bergen. Zondag kan het in de Hasseltse Alverberg dus nog alle kanten uit.

Limburg United begon zonder complexen aan de partij: na 3-5 (2’) scoorde het vijf driepunters op rij, waarvan drie van Dammen. Zo kwam er al vlug een tienpuntenkloof (12-22 na 8’) maar die werd door Bergen met een 9-0 beantwoord. De jarige Delalieux kreeg nog voor de rust een vierde streepje achter zijn naam. De invallers zorgden - onder impuls van Hammonds - dat het verschil weer groter werd: 31-41 (15’). Met de rust in zicht wist Bergen te milderen via vrijworpen: 42-49. In totaal mocht Bergen maar liefst 39 vrijworpen nemen, Limburg slechts 20.

Belaagd

In het begin van de tweede helft lag de wedstrijd even stil toen de Limburgse bank belaagd werd door enkele Waalse supporters. Met twee bommen van Ceyssens, een dunk van Dedroog en een uiterst secure Stein liep de Limburgse voorsprong op tot 55-68 (27’). Met een 15-2 tussenspurt kroop Bergen echter weer op gelijke hoogte: 70-70. Dankzij de sterke invalbeurt van Ceyssens behield United lange tijd nipt het overwicht (80-85) maar Bergen klom alsnog op gelijke hoogte. “Mijn jongens hebben hun job gedaan. We kregen jammer genoeg onvoldoende vat op de wedstrijd en dat lag niet helemaal aan ons. Nu zullen we de klus zondag thuis moeten klaren”, aldus coach Westphalen.