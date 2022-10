Belgian Cats staan voor cruciale beslissing: Amerikaan en ex-coach van Emma Meesseman Mike Thibault in beeld als opvolger ontslagen Demory

Mike Thibault met de World Cup in Sydney. De coach van Washington Mystics is in beeld bij de Belgian Cats.

De Fransman Valéry Demory werd na amper één jaar al doorgestuurd als bondscoach van de Belgian Cats. “Op communicatief vlak waren er te grote problemen,” aldus het persbericht van Basketball Belgium. Démory spreekt onder meer geen Engels. In de basketbalsport is dat eigenlijk “du jamais vu”. Dat hij op dat gegeven wordt afgerekend is te kort door de bocht, maar zal uiteraard hebben meegespeeld. De Amerikaan Mike Thibault zou in beeld zijn als opvolger. Een 72-jarige ervaren coach die in 2019 met Emma Meesseman WNBA-kampioen werd met Washington Mystics. Gepokt en gemazeld (assistent-coach van Amerika) in het internationale basketbal en misschien eindelijk de juiste buitenlandse coach voor de Belgian Cats.