Tien Genkenaars breken met achtste zege op rij clubrecord en hebben zeven punten voorsprong

Ook tegen zijn ex-club wijzigde Wouter Vrancken zijn winnende elf niet, collega Steven Defour moest daarentegen improviseren. Hij ving de afwezigheid van onder meer de geschorsten Bates en Verstraete, de geblesseerden Bijker, Lavalée en Mrabti en de zieke Da Cruz op met een onuitgegeven team.

Eerste assist El Khannouss

Omdat te veel supporters vastzaten in het verkeer, werd de wedstrijd tien minuten later afgetrapt. Er was dan ook erg veel volk op weg naar de Cegeka Arena, net geen 20.000 toeschouwers zorgden voor een ‘beste seizoensprestatie’.

De afwezigen kregen eens te meer ongelijk, zo veel werd al heel snel duidelijk. Twee offensief ingestelde ploegen ontbonden meteen hun duivels, kansen en doelpunten zouden al vlug volgen.

© BELGA

De openingsgoal van Munoz hield meteen een primeur in. De vijfde seizoenstreffer van de rechtsachter kwam er immers na de allereerste assist van El Khannouss, die de rol van kaatser perfect invulde. Munoz rondde het één-tweetje af met een opportunistische punter met links: 1-0.

Verdiende 1-1 van Schoofs

Racing op rozen, zo leek het. Maar dat gerust gevoel smolt weg als sneeuw voor de oktoberzon. Een complexloos KV Mechelen ging met succes op de gelijkmaker, hij kwam van een kwikzilveren Haspengouwse linker. Aanvoerder Rob Schoofs kreeg de zee van ruimte, die je als tegenstrever uitgerekend hem nooit mag geven. Maarten Vandevoordt was kansloos tegen de gemeten plaatsbal: 1-1.

De thuisploeg mocht zijn jonge doelman nog bedanken dat hij haar halfweg de eerste helft voor een achterstand behoedde. McKenzie gleed uit, waardoor Walsh alleen richting doel mocht. De ex-Genkenaar geraakte niet voorbij een atletische Vandevoordt. Malede en Hairemans misten nog hun laatste voorzet, zodat aan de gelijke tussenstand aan de rust weinig af te dingen viel. Aan de overzijde had Coucke zich alleen nog moeten tonen op een schot(je) van Hrosovsky.

Arteaga zorgt voor voorsprong

De boodschap van thuiscoach Wouter Vrancken tijdens de rust was duidelijk: het baltempo moest met een ruk omhoog. Dat bleek slecht nieuws voor de bezoekers, die voor rust al veel energie verbruikt hadden.

© Dick Demey

Steven Defour moest al snel Bolingoli, die solliciteerde naar een tweede gele kaart, vervangen. Met Dries Wouters kwam er nog een volgende ex-Genkie in de Mechelese ploeg, Van Hoorenbeeck schoof door naar de linksachter. Maar ook hij kon Paintsil niet afstoppen. Met alle gevolgen vandien: Paintsil werd perfect gelanceerd door El Khannouss en Arteaga werkte af aan de tweede paal. 2-1, de Genkse goals kwamen op speeldag 15 van de backs.

Rood voor El Khannouss

De wedstrijd leek in een beslissende plooi te liggen. Dat was blijkbaar niet naar de zin van ref Nathan Verboomen, die net iets te tuk was op het licht van de schijnwerpers. Hij gaf El Khannouss een lichte tweede gele kaart voor protest en kreeg prompt het hele stadion op zijn nek.

© Dick Demey

Het zorgde nog voor een nerveus laatste kwart, waarin tien Genkenaars vooral aan verdedigen moesten denken. Maar er met zijn snelle spitsen ook bleef uitkomen. Met succes. Drie minuten nadat doeman Coucke hem nog had afgestopt, besliste de pijlsnelle Paintsil de match met de 3-1.

De Cegeka Arena ontplofte, met een 40 op 45 bedraagt de (voorlopige) voorsprong op achtervolger Antrwerp zeven punten. Waar gaat dit heen?