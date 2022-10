Rus wint European Wildlife Photographer of the Year met foto van nijlpaarden onder water

De European Wildlife Photographer of the Year is bekend. En de winnaar is dit jaar een Rus. Hij maakte een onderwater foto van enkele nijlpaarden in Zuid-Afrika en ging daarmee met de hoofdprijs lopen.

Ongeveer 18.000 foto’s werden ingezonden om mee te dingen naar de European Wildlife Photographer of the Year. De inzendingen kwamen uit 35 verschillende landen en na drie dagen beraadslagen koos de jury 104 winnende beelden over 10 categorieën uit. Per categorie worden de tien beste beelden gekozen en daaruit wordt dan opnieuw één winnaar gekozen.

De hoofdprijs ging dit jaar naar de Rus Mike Korostelev. Hij maakte met een onderwater drone beelden van nijlpaarden in een meer in Zuid-Afrika.

In de categorie ‘vogels’ ging het beeldje naar de Duister Jan Leßmann, de Italiaan Milo Angelo Ramella won in de categorie ‘zoogdieren’ en de Hongaar Tibor Litauszki ging met de eerste plek lopen in de categorie ‘andere dieren.’

© GDT EWPY 2022 - Jan Leßmann

In de categorie ‘planten en schimmels’ won de Italiaan Salvo Orlando en de Noor Pål Hermansen won in de categorie ‘landschappen’. De Pool Jacob Degee won dan weer in de categorie ‘onderwater wereld’ en de Nederlander Theo Bosboom won in ‘De mens en de natuur’. Ten slotte ging de prijs voor ‘Nature’s studio’ naar Simone Baumeister.

© GDT EWPY 2022 - Theo Bosboom

© GDT EWPY 2022 - Salvo Orlando

Ook de jeugd kwam dit jaar aan bod. In twee aparte categorieën, eentje voor kinderen jonger dan 14 jaar en eentje voor 15- tot 17-jarigen, konden zij ook een prijs winnen. Die gingen naar de 14-jarige Spaanse Adria Mas-Escandell en de 17-jarige Duitser Anton Trexler.

© GDT EWPY 2022 - Anton Trexler

© GDT EWPY 2022 - Adria Mas-Escandell

