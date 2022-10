Ook Prins William blijft weg uit Qatar

Dit beeld zullen we in Qatar vermoedelijk niet te zien krijgen. — © AP

Engeland zal het zonder de steun van Prins William moeten doen op het WK in Qatar volgende maand. De Britse kroonprins is nochtans voorzitter van de Football Association (FA), maar bronnen dichtbij de familie zeggen dat Williams agenda al “volgeboekt” is. Zo meldt de Britse krant Metro.

Prins William is er regelmatig bij op grote tornooien van de nationale ploeg. Afgelopen zomer mocht hij nog de EK-beker uitreiken aan het Engelse vrouwenteam, en ook in 2020 was hij erbij toen de mannenploeg de finale verloor op Wembley. Maar naar het WK in Qatar zou hij dus niet afreizen.

Hoewel dat voorlopig niet expliciet wordt vermeld bij het paleis, vermoeden velen dat William een statement wilt maken tegen het gastland. Er was de afgelopen maanden veel kritiek op de homofobie en uitbuiting van gastarbeiders in Qatar.