Na drie nederlagen eindelijk nog eens winst voor Lommel SK: 3-1 tegen Virton

Hoofdtrainer Steve Bould voerde zes wijzigingen door ten opzichte van de nederlaag in en tegen Lierse. Monjonell, Lemoine, Granell, Thordarson, Martinez en Cauê ruimden plaats voor Amankwah, Chadli, Henkens, Pierrot, Anello en Kadiri. De Brit gooide het roer daarmee volledig om op zoek naar broodnodige punten na drie nederlagen op rij. Kadiri, Amankwah en Pierrot kwamen voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

© BELGA

Efficiënt Virton

Na een matig openingskwartier leek Anello op weg naar het openingsdoelpunt, maar de flankaanvaller stuitte op de lange armen van doelman Vincensini. De kwaliteit aan de bal bleef bijzonder laag bij beide elftallen. Virton was dodelijk efficiënt voor het doel van De Busser. Anne zette voor en Mabella duwde het leer in de Lommelse kooi: 0-1. Groen-wit deed nochtans niet onder, maar afwerken blijft oh zo moeilijk voor de Lommelse aanvallers. Op het half uur was de stand opnieuw in evenwicht. Chadli zwierde het leer voor doel en Kadiri knikte aan de tweede paal van dichtbij binnen: 1-1. Even later probeerde de huurling van Troyes het opnieuw, maar doelman Vincensini stond pal.

© BELGA

Belghali & Monjonell

Virton-trainer Christian Bracconi en Bould voerden tijdens de pauze geen vervangingen door. Een aangenaam kijkstuk kon je het duel tussen Lommel SK en Virton niet meteen noemen. Op het uur was het nochtans opnieuw raak voor de thuisploeg. Aan de rechterflank rukten Kadiri en Chadli op. Belghali nam de bal aan en ramde vanuit een scherpe hoek fraai binnen: 2-1. Niet veel later trilden de netten bijna opnieuw. Anello nam het leer direct op de slof, maar Vincensini duwde het leer met een kattensprong uit doel. Bracconi deed vrij snel vier wissels na mekaar om het tij nog te doen keren, maar Virton kon geen vuist meer maken. Bould bracht in het slotkwartier nog Martinez en Monjonell binnen de lijnen. Ook Kadiri verliet even later het terrein met krampen. In de slotfase zette invaller Monjonell de 3-1-eindstand op het scorebord na een hoekschop van Roque. De opluchting was groot in het Soevereinstadion.