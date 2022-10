dEUS lost volgende week eerste single in 10 jaar

Toen verscheen het voorlopig laatste album Following sea. Barman en co. werken al jaren aan een opvolger, en bevestigden onlangs dat die is afgewerkt. De plaat staat nu gepland voor februari volgend jaar. De single die straks verschijnt, dient als eerste voorbode.

Voor de videoclip deed dEUS beroep op een vijftigtal figuranten en werd onder meer gedraaid in de AED Studios in Lint, maar ook op zee. Op Instagram deelde Tom Barman al een flard van de songtekst. Ook daar herhaalde hij dat de single er in november zeker komt.

(dvg)