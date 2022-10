Wordt oud-president Obama mede-eigenaar van NBA-club Phoenix Suns?

De Amerikaanse sportjournalist Bill Simmons onthulde onlangs dat vermoeden in zijn eigen podcast. In de aflevering was hij in gesprek met Charles Barkley, ex-speler van de Suns, en hadden ze het erover of hij zich eventueel zou mengen in een van de investeerdersgroepen. Gezien er bij een overname gesproken wordt over een bedrag van circa vier miljard dollar, ziet Barkley zich niet meteen als een van de eigenaars. Maar Simmons lost dan plots de naam van Barack Obama. “Ik heb hier waarschijnlijk nieuws heet van de naald, maar ik hoorde dat Obama betrokken zou zijn bij een van de investeerdersgroepen. Hem willen ze wellicht wel hét gezicht van hun groep maken”, vertelt Simmons.

Wie er juist betrokken is bij de investeerdersgroep rond Obama werd niet verder gespecificeerd. Maar het zou, vanwege de vier miljard dollar, de grootste verkoop van een team in de geschiedenis van de NBA zijn. Tot nu toe staat de verkoop van de Brooklyn Nets met 2,4 miljard dollar als record.

Obama zou overigens niet de eerste Amerikaanse president zijn die aandelen koopt in een Amerikaanse ploeg: George W. Bush (76) was van 1989 tot 1998 aandeelhouder van het honkbalteam Texas Rangers.

